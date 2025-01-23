Москва, 23 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека расширил полномочия временной рабочей группы (МРГ) по мониторингу избирательных прав граждан. Об этом 23 января сообщил ответственный секретарь СПЧ и глава группы Александр Точенов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новые поправки дополнительно предусматривают мониторинг группой электоральных процессов в целом. В отчётности появится вариативность. По итогам мониторинга можно будет представить на выбор доклад или заявление.

«То, что в прошлом году было решением МРГ, — сделать и заявление и итоговый доклад по двум кампаниям (президентской и ЕДГ), сейчас официально утверждено Советом», — цитирует Точенова сайт Независимого общественного мониторинга.

В 2025 году группа приступит к работе с момента объявления региональных выборов и завершит её по окончании единого дня голосования 14 сентября опубликованием своего резюме. До этого члены МРГ проводили мониторинг, как правило, в дни голосования.

Точенов отметил, что уже имелся опыт мониторинга непосредственно электоральных процессов. В период голосования по Конституции РФ была создана отдельная группа. Теперь же процессы, относящиеся к политическим правам граждан, будут входить в сферу внимания МРГ.

Отдельно эксперт коснулся поправок в контексте прав граждан на участие в референдуме. По его словам, в состав МРГ не могут входить кандидаты либо доверенные лица кандидата на выборах во избежание конфликта интересов. В группе у них может быть лишь совещательный голос. Теперь данная норма распространяется и на участников инициативной группы референдума и участников агитационной группы референдума.

В сентябре прошлого года по итогам выборов в субъектах Российской Федерации МРГ опубликовала доклад, согласно которому голосование считалось прошедшим без нарушений, которые могли бы серьёзно повлиять на результаты. Подчёркивалось, что избирательные права граждан и кандидатов в ходе голосования соблюдались в полном соответствии с действующим законодательством.