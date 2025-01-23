Москва, 23 января, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России — попытка диктовать условия с позиции силы, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

22 января президент Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если спецоперация будет продолжена. Лидер США предложил России «заключить сделку», либо он введёт налоги, пошлины и санкции на всё, что продаёт Россия Штатам и многим другим странам.

«Это, конечно, ультиматум. Это не какой-то там скрытый план наладить отношения с Россией и так далее. Изначально было понятно, что с Трампом легко не будет, что сам язык Трампа — ультимативный: я сейчас сразу всё разрешу, урегулирую претензии к другим странам. Это всё — его любимый мир посредством силы», — указал политолог.

Блохин отметил, что ультимативные заявления Трампа — это вовсе не заигрывание с американской аудиторией. Эксперт напомнил о том, как республиканец поставлял первые партии оружия на Украину, как усиливал санкционный режим против России в рамках своего первого президентского срока. Однако сейчас следует дождаться реальных действий от Трампа, уточнил специалист.

«Трамп начал сталкиваться с текущей политической реальностью, где всё оказалось не так просто, как он думал. Именно поэтому обещанные сутки, за которые республиканец собирался завершить конфликт, превратились в сто дней. Да и Трамп теперь не в одиночку формирует внешнюю оборонную политику, что ещё сильнее усложняет решение задач таким образом», — уточнил политолог.

По словам эксперта, Штаты хотят заморозки конфликта. США не хотят полноценного решения украинского кризиса, а хотят просто заморозить конфликт, считает Блохин. Это нужно для того, чтобы остановить продвижение русских лет на 15, чтобы взять тайм-аут на модернизацию западного ВПК. Такой план — это, по сути, отложенный конфликт, отложенная война, уточнил специалист.

«Вот надо подождать, когда начнется процесс урегулирования, и посмотреть на конкретные его реальные шаги. Пока это слова Трампа, которые могут меняться несколько раз за неделю и противоречить друг другу. Он же всё-таки ястреб»,— рассказал политолог.

Эксперт уточнил, что Россия смотрит на урегулирование украинского конфликта иначе, нежели Запад. Для Москвы важен нейтральный статус Украины, денацификация и демилитаризация, сообщил политолог. Он добавил, что план спецпосланника США по Украине Кита Келлога, которым руководствуется Трамп, не выполняет наши требования в полной мере.

«Любые переговоры завершаются на каких-то условиях. Если нас эти условия не устроят, то тогда всё будет продолжаться. Мы тоже не можем какой-то позорный мир подписать. При экс-президенте США Джо Байдене не подписали, а при Трампе подпишем? Так просто, что ли?» — подытожил Блохин.

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев 23 января назвал тупиковой и ошибочной стратегию Трампа, решившего говорить с Россией на языке ультиматумов. По мнению Ивлева, новый глава Белого дома не знает, что делать в этой ситуации.

Президент России Владимир Путин 20 января заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по кризису на Украине, однако эти переговоры должны быть направлены на долгосрочный мир, а не на короткое перемирие. При этом также необходимо устранить причины, которые привели к конфликту.