Санкт-Петербург, 23 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Актёра Виктора Тищенко, который снимался в сериале «Тайны следствия», госпитализировали в тяжёлом состоянии прямо со съёмочной площадки. Об этом 23 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из т/с «Тайны следствия-17» Актёр Виктор Тищенко

По информации источника, это произошло вечером 22 января в одной из квартир на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге, в которой шла подготовка к съёмкам второго сезона криминального сериала «Дом с ментами».

«В какой-то момент Тищенко стало плохо, он упал с дивана, разбил нос — и у него начались судороги. Скорая приехала быстро, актёра экстренно госпитализировали в реанимацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у Тищенко выявили сильное отравление токсинами и судороги из-за отказа от алкоголя после долгого периода его употребления. Актёр борется с этим вредным пристрастием, в настоящее время медики стабилизируют его состояние. Тищенко исполнял роли в телесериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и других.