Вашингтон, 23 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Американский конгресс самостоятельно рассмотрит вопрос о необходимости провести расследование в отношении экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп 22 января.

ИА Регнум

«Позволим решить это конгрессу. Байден помиловал всех, но не помиловал себя», — подчеркнул Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

Отмечается, что новый глава Белого дома упомянул о деньгах, которые «шли» Байдену, однако не уточнил, о каких конкретно средствах идёт речь.

Кроме того, отвечая на вопрос о своих судебных разбирательствах, Трамп сообщил, что прошел через «четыре года ада» и потратил миллионы долларов на юридические услуги. Трудно сказать, придётся ли Байдену и его родственникам пройти через подобные испытания, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Байден в последние часы своего срока превентивно помиловал несколько своих родственников. По мнению Байдена, члены его семьи подвергалась беспочвенному и политически мотивированному преследованию, цель которого — навредить ему самому. Экс-президент помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена.

При этом в декабре Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Бывший глава государства подчеркнул, что его сын стал мишенью исключительно из-за политического давления.

23 января Трамп назвал отказ Байдена от помилования самого себя забавным и печальным. Вместе с этим американский лидер вспомнил, что не помиловал своих сторонников в конце первого президентского срока в 2021 году, несмотря на то что такая возможность была, так как его команда «не сделала ничего плохого».