Москва, 23 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. В России пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, находящихся на очном обучении, повысят до регионального прожиточного минимума. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство подготовило проект соответствующих изменений в законодательство и представило на общественное обсуждение. Нововведение коснётся студенток и аспиранток, которые учатся в организациях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

«Планируется, что законопроект будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию. Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки», — процитировали главу Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства.

Он напомнил, что министерство оперативно выполнило поручение президента РФ Владимира Путина, отданное им в конце декабря 2024 года.

Отмечается, что на данный момент прожиточный минимум для трудоспособного населения в России составляет 19 329 рублей, следовательно, общая сумма выплат по новым правилам составит 90 202 рубля за 140 дней отпуска по беременности и родам. В настоящее время эта сумма составляет от 9333 руб. до 23 333 руб. за весь период.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года поручил распространить льготы Героев Труда и на матерей-героинь. Он отметил, что растить детей — это большой труд.

Ранее Путин назвал поддержку материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни семей ключевым приоритетом для России. Президент напомнил, что в семье во многом формируются личность и духовно-нравственные ценности.