Санкт-Петербург, 23 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко получил 18 лет лишения свободы по делу об убийстве троих человек на Кипре, а по совокупности с прошлым наказанием срок составил 24 года. Об этом 23 января сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Сергей Коньков/ТАСС Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко

Экс-парламентария признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 — п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Помимо заключения, суд назначил осуждённому штраф в размере 300 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что суд удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда на общую сумму 8 млн рублей.

В 2015 году Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Михаила Глущенко виновным в организации убийства своей коллеги — депутата Галины Старовойтовойв 1998 году. Срок отбывания Глущенко в тюрьме должен был закончиться 15 июня 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал ему в просьбе об условно-досрочном освобождении.

В мае 2022 года на экс-депутата возбудили ещё одно уголовное дело об убийстве. Следствие установило, что он организовал заказное убийство троих граждан России на Кипре в 2004 году из-за 10 млн долларов. Глущенко нанял знакомого убить бизнесмена Вячеслава Шевченкои всех, кто будет находиться рядом с ним. Причиной стало нежелание предпринимателя платить экс-депутату за обеспечение безопасности бизнеса. В итоге исполнитель убил Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и переводчицу Валентину Третьякову.Всех жертв убили ножом. Свою вину Глущенко отрицал.