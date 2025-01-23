Будапешт, 23 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Прямые контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дают надежду на урегулирование украинского конфликта. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

«Если прямые контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будут установлены, то у нас появится очень хорошая надежда на то, что … <вооружённый конфликт> на территории нашего соседа может наконец закончиться», — отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Израиля Гидеоном Сааром в Будапеште.

По мнению Сийярто, лидерам России и США нужно снова прямо поговорить друг с другом через много лет. Более обнадёживающего сценария, чем прямые контакты между Путиным и Трампом, нет, уточнил он.

Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт возлагает большие надежды на нового главу Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент РФ тоже будет готов к соглашению.

Позднее в этот же день первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что России необходимо понять, что, по мнению президента США, означает «сделка» по прекращению украинского конфликта. Он добавил, что Трамп в силах остановить «злонамеренную политику» США, продолжающуюся на Украине с 2014 года

Президент России Владимир Путин 20 января заявил о готовности РФ к диалогу с США по кризису на Украине, но эти переговоры должны быть направлены на долгосрочный мир, а не на короткое перемирие. При этом также нужно устранить причины, которые привели к конфликту.