Москва, 23 января, 2025, 13:17 — ИА Регнум. В российский прокат 23 января вышла комедия «Василий» режиссёра Дмитрия Литвиненко. В главной роли Александр Петров. Точнее — в главных ролях. Потому что в «Василии» Петрову достались сразу две роли. Он играет братьев-близнецов — Василия и Николая.

кадр из фильма «Василий», НМГ Кинопрокат, 2025

По сюжету жизненные пути братьев разошлись ещё в детстве. Василий стал учителем ОБЖ в детдоме, а Николая занесло в далёкую Мексику, где он ввязался в авантюру с местной мафией. Фильм рассказывает о попытке Васи спасти брата, который в итоге пользуется шансом и добротой родственника и вместо него отправляется в Россию.

«Мне нравится название «Василий». В нем есть какой-то русский код, русский дух. Вася. Такое наше имя», — объяснил выбор названия режиссёр Дмитрий Литвиненко.

Александр Петров, в свою очередь, признался, что играл Васю и Колю в разные съёмочные дни — чтобы не путаться.

Причём изначально основными героями «Василия» были не братья-близнецы, а отец-аферист и его сын, который всю жизнь провёл в США. Однако за время съёмок концепция несколько поменялась. Большая часть картины снималась в Мексике при участии местных актёров. При этом в фильме много параллелей с другими культовыми картинами, например источником цитат послужил «Брат-2», который даже упоминается в кадре. Так, Вася в одной из сцен произносит известные строки: «Я узнал, что у меня есть огромная семья», которые в контексте сцены звучат максимально комично.

«Василий» получился эдакой комедией положений про русского парня, волею судеб занесенного в практически мексиканский сериал. Фильм порадует и тех, кто ищет лёгкую комедию, и любителей подумать и найти скрытый смысл.