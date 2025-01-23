В США возмутились, что Байден не говорил с Путиным с начала спецоперации
Гренелл: в США возмутились из-за отсутствия контактов Байдена с Путиным с начала СВО
Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Жители Соединённых Штатов Америки возмутились из-за того, что бывший президент США Джо Байден ни разу не общался с главой РФ Владимиром Путиным после начала специальной военной операции на Украине. Об этом 23 января сказал посланник лидера США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.
Он уточнил, что разговоров между Байденом и Путиным не было больше 3,5 года. Этот факт вызвал возмущение у американского народа. Посланник американского президента подчеркнул, что необходимо уметь разговаривать с людьми, так как без переговоров невозможно мирно разрешать конфликты.
«Так что, я думаю, американцы очень разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов (на помощь Украине. — Прим. ред.), а наши лидеры даже не говорят друг с другом в попытках решить проблемы», — заключил Гренелл во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он подчеркнул, что в украинском конфликте Госдепартамент и дипломатов США отбросили в сторону, потому что всё это время не было переговоров.
17 января Байден заявил, что во время одного из разговоров с президентом Путиным пообещал ему не присоединять Украину к НАТО и не размещать на территории республики ядерное оружие. Политик не уточнил, когда именно происходил данный разговор.
До этого, 16 января, издание American Conservative написало, что Джо Байден допустил ключевую ошибку в выстраивании отношений с российским лидером, когда не договорился с ним об урегулировании украинского конфликта до его начала. Второй ошибкой экс-президента США назвали веру в то, что российская экономика рухнет раньше, чем это сделает украинская армия.
22 января замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода к власти нового американского президента Дональда Трампа появилось небольшое окно возможностей для отношений между Россией и США. Прошлого главу Штатов он назвал безнадёжным в плане переговоров.