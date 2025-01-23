Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Жители Соединённых Штатов Америки возмутились из-за того, что бывший президент США Джо Байден ни разу не общался с главой РФ Владимиром Путиным после начала специальной военной операции на Украине. Об этом 23 января сказал посланник лидера США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

Susan Walsh/AP/TASS Экс-президент США Джо Байден

Он уточнил, что разговоров между Байденом и Путиным не было больше 3,5 года. Этот факт вызвал возмущение у американского народа. Посланник американского президента подчеркнул, что необходимо уметь разговаривать с людьми, так как без переговоров невозможно мирно разрешать конфликты.

«Так что, я думаю, американцы очень разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов (на помощь Украине. — Прим. ред.), а наши лидеры даже не говорят друг с другом в попытках решить проблемы», — заключил Гренелл во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что в украинском конфликте Госдепартамент и дипломатов США отбросили в сторону, потому что всё это время не было переговоров.

17 января Байден заявил, что во время одного из разговоров с президентом Путиным пообещал ему не присоединять Украину к НАТО и не размещать на территории республики ядерное оружие. Политик не уточнил, когда именно происходил данный разговор.

До этого, 16 января, издание American Conservative написало, что Джо Байден допустил ключевую ошибку в выстраивании отношений с российским лидером, когда не договорился с ним об урегулировании украинского конфликта до его начала. Второй ошибкой экс-президента США назвали веру в то, что российская экономика рухнет раньше, чем это сделает украинская армия.

22 января замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода к власти нового американского президента Дональда Трампа появилось небольшое окно возможностей для отношений между Россией и США. Прошлого главу Штатов он назвал безнадёжным в плане переговоров.