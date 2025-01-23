Москва, 23 января, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Лауреаты музыкальной премии «Золотой граммофон» выступят в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 16 марта. Обладатели статуэток «Русского радио» исполнят хиты разных лет.

«Русская медиагруппа» В Санкт-Петербурге выступят лауреаты премии «Золотой граммофон»

Концерт «Золотого граммофона» традиционно проходит после церемонии вручения премии в Москве. В этом году на сцену Ледового дворца выйдут лауреаты премии разных лет.

«Русское радио» объединит широко известных музыкантов и молодых талантливых исполнителей. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Artik & Asti, Артур Пирожков, Денис Клявер. Также в списке артистов значатся группа Serebro, Хабиб, Александр Панайотов и Александра Воробьева.