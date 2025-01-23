Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Поражение Украины в противостоянии с Россией обойдется НАТО в триллионы долларов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Польский бронеавтомобиль Oncilla, уничтоженный в ходе СВО

«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов. В этом случае восстановить сдерживающие силы Запада альянсу обойдется в гораздо более высокую цену, чем сейчас», — отметил он.

Вместо того чтобы говорить о перемирии, альянс должен поставлять больше оружия киевскому режиму, чтобы конфликт не завершился на условиях России, добавил Рютте. По его словам, то, что происходит на Украине, — не просто европейский конфликт, а настоящая геополитическая проблема.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Рютте высказался о том, что помощь Украине нужно не сокращать, а наращивать, потому что ситуация на фронте не складывается в пользу Киева. Политик также назвал траекторию, по которой развивается конфликт, «неправильной».

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает вопрос дальнейших поставок вооружения Украине. При этом он уточнил, что примет решение после контакта с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. Он подчеркнул, что поставки вооружения киевскому режиму только подтверждают вовлечённость стран альянса в украинский конфликт.