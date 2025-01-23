Киев, 23 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным при условии, что его американский коллега Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности. Об этом украинский политик заявил в четверг, 23 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я буду делать всё, чтобы это приблизить. <…> Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути», — произнёс он в интервью агентству Bloomberg.

При этом Зеленский намерен услышать от американского лидера конкретные предложения до начала прямого взаимодействия с Путиным. Украинский политик также признал, что завершить конфликт без России невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Зеленский допустил, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. По его словам, сигналы о намерении Трампа работать над урегулированием приходят из Вашингтона. При этом глава киевского режима вновь упомянул необходимость получить серьёзные гарантии безопасности для Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российская позиция по конфликту на Украине уже была чётко определена главой государства Владимиром Путиным. Одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.