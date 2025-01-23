Москва, 23 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. МВД предложило упростить процедуру оформления при задержании пьяного водителя, сократив число документов. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Проведённый анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев представляется избыточным», — сообщили в пресс-службе.

Предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Проект федерального закона проходит процедуру общественного обсуждения.

Сейчас при задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения сотрудник МВД должен составлять от трёх до пяти процессуальных документов. Обязательными являются протоколы об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства.

В министерстве подчеркнули, что разработка поправок обусловлена необходимостью оптимизации деятельности должностных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно призывал чиновников для продолжения улучшения социально-экономической ситуации в стране действовать без бюрократии и проволочек. В конце 2023 года на встрече с представителями «Движения первых» он сравнил российскую бюрократию со сборкой автомата Калашникова.