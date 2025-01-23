Лос-Анджелес, США, 23 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Новый лесной пожар разгорелся в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США, огонь охватил более 38 кв. км и продолжает распространяться. Об этом сообщило агентство Reuters.

Global Look Press/Qiu Chen/XinHua

Пожар начался 22 января в районе озера Кастаик северней города Лос-Анджелеса. Огонь быстро разносится из-за сильного ветра и сухой растительности.

«Всего за несколько часов новый пожар разросся до двух третей от пожара, который был в Итоне, одного из двух чудовищных пожаров, опустошивших район Лос-Анджелеса», — рассказал на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Он сообщил, что 31 тыс. жителей получили предписание покинуть свои дома. Ещё 23 тыс. рекомендовано перебраться в безопасное место. Жителей района озера Кастаик предупредили о непосредственной угрозе жизни.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий лесной пожар в округе Лос-Анджелес разгорелся 7 января. На следующий день в районе объявили режим масштабного бедствия. Распространению огня способствовала высокая скорость ветра, в горах она достигала 112 км/ч.

Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера Байдена, а также особняк актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

По подозрению в поджогах задержали двух человек — женщину и мужчину. Первая рассказала полиции, что подожгла мусор, потому что любит сеять хаос и разрушение. Подозреваемый в поджогах мужчина объяснил свои действия тем, что любит запах горящих листьев.