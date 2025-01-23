Москва, 23 января, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Альберт Абдуллин, признавшийся в том, что убил женщину и оставил её труп в «Запорожце» актёра Гоши Куценко, переехал в Москву, чтобы встать на путь исправления. Об этом ИА Регнум рассказала президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Также она добавила, что Абдуллин регулярно обращался к ним в организацию, где ему предоставляли жильё, питание и психологическую помощь. По словам Демичевой, в стране есть нехватка психологов, работающих с посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР) у военных, которые способны минимизировать риски подобных трагедий.

Соцсети Альберт Абдуллин

Утром 19 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в автомобиле марки «Запорожец», припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. На теле погибшей были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Новость об убийстве быстро разлетелась в СМИ, поскольку легендарный ЗАЗ-966, так называемый «ушастый» «Запорожец», принадлежит популярному актеру Гоше Куценко. Артист является ценителем ретроавтомобилей, а кроме того, он сам родом из Запорожья. Актер купил машину с пробегом всего 80 километров в 2019 году, тюнинговал её, поездил пару сезонов, а потом оставил во дворе.

За убийство 36-летней Дарьи Ш., чье тело нашли в «Запорожце», по горячим следам задержали 30-летнего уроженца Татарстана Альберта Абдуллина. Правоохранители быстро выяснили, что задержанный родом из Татарстана и имел неоднократные судимости по тяжким уголовным статьям. Кроме того, подозреваемый, как выяснилось, участвовал в СВО и после ранения был комиссован.

«Такие люди рвутся на фронт, потому что для них это не только путь на свободу, но возможность показать, что они лучше, чем о них думают. И тут очень тяжелая судьба у человека, если размотать этот клубок. Он из провинциального детского дома. Сел в тюрьму раньше, чем успел получить свою комнату (государство выдает сиротам жилье по достижении ими совершеннолетия. — Прим. ред.). Я понимаю, что он не ангел. Но с такими людьми нужно работать, чтобы не было трагедий в нашем обществе», — рассказала Ольга Демичева.

Мужчина был судим по множеству тяжких преступлений, среди которых — убийство, изнасилование, кражи, разбой, угроза убийством, оскорбление представителя власти.

В зону проведения специальной военной операции Абдуллин отправился из тюрьмы в 2022 году. В 2024 году он получил ранение и был комиссован.

«Человек одинок. У человека поломанная жизнь. Я его не оправдываю, ни в коем случае. Тут и поствоенный синдром, и это детское одиночество, а эта рана брошенного ребенка. Это и опыт пребывания в местах лишения свободы. А нам не хватает и специалистов, и проработанных технологий работы с такими людьми», — поделилась Демичева.

У Альберта Абдуллина были попытки измениться, но, как отмечает Ольга Демичева, такие люди склонны к употреблению алкоголя. И на фоне его действия и отсутствия любви и семьи у них возникают резкие эмоциональные скачки.

«У него накопился большой опыт жестокости, и, видимо, произошёл какой-то конфликт с этой женщиной. Решать конфликты словами такие мужчины не умеют, и он решил действовать. Страшно, да. Украл чужую жизнь», — рассказала Демичева.

Как рассказали волонтеры организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», Альберт приходил к ним незадолго до нового 2025 года и говорил, что хочет снова отправиться на СВО. Весь 2024 год Альберт сам помогал бездомным и раздавал им еду как волонтёр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спрятавший тело убитой в машине Куценко Альберт Абдуллин рассказывал друзьям, что приехал в Москву, чтобы жениться. У убитой Дарьи Ш. осталось двое несовершеннолетних детей.