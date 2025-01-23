Москва, 23 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 23 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК», — рассказал он на брифинге.

Военный уточнил, что российские войска нанесли удары по скоплениям личного состава и техники противника в 144 районах, а силы противовоздушной обороны за сутки сбили 29 украинских дронов самолётного типа.

Конашенков отметил, что до 40 военных украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки российских войск «Север», свыше 530 — в зоне действия группировки войск «Запад», до 280 военнослужащих — в зоне ответственности группировки войск «Юг», до 570 бойцов — в зоне действия группировки войск «Центр», до 180 военных — в зоне ответственности группировки войск «Восток», а также свыше 60 военнослужащих в зоне действия группировки войск «Днепр». В общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки лишились в зоне проведения спецоперации до 1660 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января подразделения группировки войск «Центр» армии России освободили населённый пункт Солёное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также нанесли удары по личному составу и технике ряда бригад ВСУ.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах рассказали, что в посёлке Зверево в ДНР начались боестолкновения. Населённый пнут находится в черте города Красноармейска.