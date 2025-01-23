Курск, 23 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Ущерб Курской области от агрессии киевского режима составил более 750 млрд рублей. Об этом 23 января сообщил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.

Пресс-служба врио губернатора Курской области

Он добавил, что обстановка на курской территории остается сложной.

«Обстановка стабильно-напряжённая», — подчеркнул министр.

Утоняется, что боевые действия, начавшиеся из-за вторжения на территорию России Вооружённых сил Украины (ВСУ), затронули 21% региона.

Карнаушко обратился к местным жителям и попросил не возвращаться в свои дома после освобождения населённых пунктов, чтобы специалисты могли провести работы по разминированию. Он отметил, что военным предстоит ещё много работы.

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов 23 января заявил, что ВСУ попытаются удерживать территорию в приграничных районах Курской области ещё в течение 100 дней. По его мнению, с помощью удерживаемых населённых пунктов киевский режим будет пытаться торговаться с Россией в случае переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 21 января стало известно о подготовке ВСУ к наступлению в районе города Суджи в Курской области. При этом Воздушно-космические силы РФ наносят серьёзный ущерб подтянутым в район резервам украинской армии.

22 января армия России уничтожила шесть пунктов управления БПЛА ВСУ в Курской области. Минобороны России добавило, что за сутки в этом регионе враг также потерял более 390 военных, четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта и другую военную технику.