Москва, 23 января, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Солёное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Солёное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 570 военных, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, девять автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

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