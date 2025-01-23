Москва, 23 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Информацию касательно расторжения новыми властями Сирии инвестиционного соглашения с Россией об управлении портом Тартус следует уточнить в Минобороны и МИД. Об этом 23 января на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

«Здесь я переадресую ваш вопрос в Министерство обороны и в Министерство иностранных дел», — произнёс он.

Представитель Кремля подчеркнул, что с сирийским руководством продолжаются контакты по всем актуальным вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января новые сирийские власти расторгли контракт о расширении и модернизации порта Тартус, который был заключён между страной и российской компанией в 2019 году. Директор таможни Тартуса Рияд Джуди уточнил, что все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства.

В тот же день министр обороны в правительстве Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что новые власти ведут переговоры с Россией о будущем российских военных баз, расположенных на сирийской территории. Пока что окончательного решения не принято, отметил он.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря прошлого года заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии из-за их важной роли в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).