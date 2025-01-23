Москва, 23 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Внедорожники Changan китайского производства могут исчезнуть с российского рынка из-за небезопасных кресел. Об этом 23 января написал Telegram-канал Mash.

РИА Новости/ Виталий Белоусов

В посте отметили, что изъять из продажи могут целый ряд моделей — Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T. Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с каналом уточнил, что все автомобили перед пропуском на российский рынок проходят проверку на ударопрочность и безопасность. Но при этом смотрят только на состояние кузова.

Пострадавшие из-за небезопасных кресел владельцы автомобилей уже обратились в Национальный автомобильный союз и попросили проверить китайские внедорожники.

Mash уточнил, что неправильная конструкция спинок при ДТП может стать причиной компрессионного перелома позвоночника у водителя и пассажира. Причём негативный исход может произойти даже при несильном столкновении.

Отмечается, что модели с опасными креслами вошли в топ самых популярных в России. Продажи Uni-S, Uni-T и Uni-K выросли более чем на 100%.

В конце декабря стало известно, что российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда Kaiyi отзовёт порядка 20 тыс. машин из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных служб. На всех транспортных средствах планово установят блоки бесплатно для автовладельцев.

23 декабря сообщалось, что в России отзывают более 55 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen. Такое решение приняли из-за накопления электростатического заряда на топливных магистралях при простое. Это может создать угрозу разрушения топливопровода.