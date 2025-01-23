Москва, 23 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Ни одна из стран Европы не застрахована от вмешательства извне по типу «майдана», но не все принимают меры по борьбе с этим, 23 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о подготовке оппозицией «майдана» и о том, что в стране действует группа «экспертов», которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине.

«Нашим визави в Словакии виднее, когда они делают такие заключения. И очевидно, что ни одна из стран, в том числе из стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела», — отметил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в последнее время даже самые крупные европейские страны испытывают на себе примеры достаточно агрессивного вмешательства.

«Но другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые страны терпеливо предпочитают сносить все унижения», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил», отметил он.

22 января Фицо заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. По словам политика, в ходе антиправительственных протестов участники могут пытаться проникнуть в здания госслужб для дальнейшей их оккупации и вмешательства в работу госорганов.

При этом Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти. Он назначил заседание совета безопасности страны, которое должно пройти 23 января.