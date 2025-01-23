Москва, 23 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В настоящее время в России сохраняется стабильная экономическая ситуация, у отечественной экономики есть запас прочности. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы являются спутниками практически всех государств мира», — уточнил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также отметил, что Россия на сегодня, несмотря на наличие определённых проблем, сохраняет достаточно высокие темпы развития, и добавил, что с проблемными факторами сейчас приходится сталкиваться экономике всех стран мира.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент РФ Владимир Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Глава государства уточнил, что главные экономические макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям властей и делового сообщества находятся в положительной зоне.

Российский лидер также указал на то, что отечественный банковский сектор обладает достаточным запасом капитала и уверенно себя чувствует. Путин напомнил, что для экономики важно избегать дисбаланса на потребительском рынке, внимательно отслеживая состояние спроса и объём кредитования.

Президент РФ также призвал правительство страны реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию, уровень которой оказался несколько выше прогнозируемого.