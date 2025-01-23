Москва, 23 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января не стал комментировать заявления, будто возле берегов Великобритании заметили российский «корабль-шпион».

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Министр обороны Великобритании Джон Хили накануне заявил, что российский корабль «Янтарь» якобы вошёл в пролив Ла-Манш и собирает разведданные. Песков отметил, что не владеет деталями по этой теме.

«Поэтому я не стал бы это комментировать», — ответил Песков на брифинге на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года посольство РФ в Лондоне отметило, что в Великобритании началась очередная волна антироссийского психоза, основанного на шпиономании. Британские СМИ, обвиняя Россию, превзошли себя, используя недопустимую и оскорбительную лексику, подчеркнули дипломаты.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Великобританию лидером русофобской кампании Запада. Она также напомнила, что у России есть информация об участии британской стороны в террористической деятельности против России руками киевского режима.