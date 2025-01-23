Москва, 23 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. У Кремля пока нет договорённостей с американским журналистом и блогером Лексом Фридманом, который заявил о желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краёв, и обсудить возможность интервью с президентом», — отметил Песков.

Он добавил, что Фридман прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы. По его словам, для того чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений.

«По крайней мере он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту. Но пока каких-то точных договорённостей на этот счёт нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Фридман, ранее взявший интервью у главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться в Россию, чтобы взять интервью у Путина. При этом он не стал уточнять, достигнуты ли какие-либо договорённости об этом. Журналист пояснил, что интервью с российским лидером станет «небольшим вкладом в достижение мира».

5 января Зеленский дал интервью Фридману, при этом он отказался говорить на русском языке, объяснив это тем, что «презирает» русский народ. За три часа глава киевского режима несколько раз использовал нецензурные выражения. Он ругался матом, когда говорил об отказе Запада ввести антироссийские санкции перед началом СВО и когда шёл разговор о России и её руководителях. Также Зеленский непечатными словами пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

Позже Фридман раскритиковал Зеленского за нецензурные и оскорбительные выражения во время интервью. По его словам, грубые неуважительные слова могут навредить переговорам, а миротворчество требует компромисса.