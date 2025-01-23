Москва, 23 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Наибольшую цену в борьбе с фашизмом заплатил Советский Союз, для США же оказанная помощь была частью бизнеса. Об этом 23 января на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Александр Капустянский Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг — взвод разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой войне, потеряв 60 млн человек. При этом американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году. Кроме того, потери Советского Союза оцениваются, по официальным данным, примерно в 27 млн человек.

«Главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз», — произнёс представитель Кремля.

Представитель Кремля напомнил, что театр военных действий разворачивался на другом континенте для Америки. Россия помнит помощь США, добавил Песков. При этом, по его словам, Соединённые Штаты всегда зарабатывали деньги, чем продолжают заниматься и сейчас — на Украине.

Песков подчеркнул, что озвученное Трампом количество жертв не соответствует официальным данным, которые приводят историки в России и по всему миру. Он выразил надежду на то, что политик и американские граждане разделят радость празднования 80-летия Победы.

Как сообщало ИА Регнум, Москва ранее неоднократно отмечала попытки США переписать историю и приписать себе победу во Второй мировой. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в последние годы история стала использоваться политиками для достижения целей в отношении РФ путём искажения фактов.

В мае тогда ещё действующий президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По словам главы государства, американские военные якобы победили фашизм и создали сильные альянсы. На это в российском МИД заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.

Песков связал отказ Байдена упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе на извращение истории. Спикер Кремля назвал чудовищным лишение народа исторических знаний. Подобное может привести к непониманию опасности возрождения фашизма, пояснил он.