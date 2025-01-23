Москва, 23 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп в прошлом уже использовал санкционное давление на Россию. Об этом 23 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва наблюдает за риторикой Вашингтона и фиксирует нюансы заявлений. Недружественные действия в отношении России не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает, подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона готова к диалогу с Вашингтоном, касающемуся урегулирования ситуации на Украине. Пока конкретных сигналов со стороны Белого дома не было.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января состоялась инаугурация Трампа. После церемонии он заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным, в том числе по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Российский лидер на заседании Совбеза РФ заявил, что Москва готова к переговорам по заключению долгосрочного мира на Украине и приветствует стремление Трампа не допустить третью мировую войну.

Трамп 22 января потребовал, чтобы Россия прекратила спецоперацию на Украине, и пригрозил новыми санкциями, касающимися экспорта. Он заявил, что, если Москва не выполнит этих требований, «дальше будет только хуже».

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 23 января заявил, что с Москвой бессмысленно пытаться говорить с позиции силы. Он отметил, что со стороны Трампа пока не поступало никаких конкретных предложений по урегулированию украинского конфликта.