Москва, 23 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Армения не заявляла о намерении покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 23 января на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян

Он отметил, что ни вопрос восстановления работы Еревана в ОДКБ, ни вопрос выхода республики из организации не обсуждались в ходе последнего телефонного разговора.

«ОДКБ — самостоятельная, зрелая организация. Работа в ней продолжается. Армения не заявляла о намерении покинуть эту организацию», — рассказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не вернётся в ОДКБ, потому что точка невозврата ею уже пересечена. Затем 23 января служба внешней разведки Армении в своём докладе отметила, что возможность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, так как организация якобы «неспособна» реагировать на проблемы Южного Кавказа.

18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Армения уже фактически вышла из ОДКБ. Глава республики подчеркнул, что Ереван делает это юридически после отмашки из Вашингтона.

9 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян после жёстких заявлений Алиева может вспомнить о членстве страны в ОДКБ. Он также посоветовал Еревану обратиться напрямую в Евросоюз, который любит «помогать кандидатам в рай деньгами и оружием».