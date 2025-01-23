Мелитополь, 23 января, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов назвал подхрюкиванием заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о непризнании украинской стороной новых регионов России.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Когда разговаривают серьёзные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно Зеленскому никто слова не давал, и его позицию никто слушать не будет», — процитировало слова Рогова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 22 января глава киевского режима заявил, что Украина не согласится на компромисс с признанием новых регионов РФ. Зеленский также назвал любую попытку переговоров на равных условиях поражением Киева, добавив, что Украина будет вести диалог с Россией «только с позиции силы».

Журналистка Бетани Эллиотт британского портала Unherd 20 января написала, что Киев не сможет получить тактическое превосходство над Россией в украинском конфликте, которое он потом намерен использовать во время переговоров. По её словам, из-за продвижения ВС РФ и неопределённости в вопросе американской военной помощи Россия только улучшает своё положение и потому Украине нужно поспешить с началом переговоров.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 12 января заявил, что глава Белого дома признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с освобождённых её территорий, включая Крым. По его словам, понимание этой ситуации начало приходить к политикам всего мира.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом станет заявление последнего об отказе от планов вхождения в НАТО. Глава государства добавил, что киевский режим для переговоров также должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.