Ереван, 23 января, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Служба внешней разведки Армении предупредила о возможном вмешательстве внешних сил для дестабилизации ситуации в стране. Информация об этом содержится в представленном докладе.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«Скорее всего, внешние акторы продолжат и в 2025 году использовать экономическую и логистическую зависимость Армении как инструмент политического влияния», — отметили в СВР.

Прогнозируются также попытки внешнего вмешательства перед грядущими парламентскими выборами в июне 2026 года. Авторы доклада предполагают, что ряд стран будет воздействовать на широкие слои армянского общества, в том числе манипулируя интерпретацией договорных обязательств Еревана.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Армении 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что вопрос вхождения Армении в Евросоюз можно решить только путём проведения всенародного референдума.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее подчеркнул, что членство Армении в Евросоюзе несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС. Он пояснил, что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают.

17 января президент России Владимир Путин в ходе беседы с Пашиняном дал оценки шагам Еревана в сторону евроинтеграции. Глава армянского правительства пояснил ситуацию, связанную с законопроектом о начале процесса вступления в ЕС. Стороны при этом указали на весомые практические выгоды от совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.