Будапешт, 23 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Будапешт готов предоставить Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа в условиях прекращения транзита через территорию Украины. Об этом 23 января заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы готовы в полном объёме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено», — отметил он.

Дипломат сообщил, что в 2024 году Венгрия получила из России 7,6 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку», тогда как максимальная мощность газопровода составляет 8,5 млрд кубометров. Таким образом, в запасе остается почти 1 млрд кубометров.

Сийярто добавил, что Венгрия увеличивает годовую мощность интерконнектора со Словакией на 900 тыс. кубометров, чтобы способствовать укреплению энергобезопасности этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на следующий день заявил, что власти страны обсудят ответные меры на решение Украины отказаться от транзита российского газа. Ранее в их числе он называл остановку поставок электроэнергии и значительное снижение поддержки украинцев на территории Словакии.

Президент России Владимир Путин отметил, что прекращением транзита российского газа Киев наказывает Европу. Россия всегда выступала за поставки и деполитизацию экономических вопросов, добавил глава государства.

Сийярто 7 января заявил, что экономика Евросоюза в очередной раз оказалась в сложном положении из-за Украины, которая прекратила транзит российского газа.