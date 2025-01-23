Москва, 23 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Астрономы сняли на видео редкое явление — выброс плазмы с поверхности Солнца. Кадры 23 января стали доступны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Кадр из видео

В ролике видно, как от Солнца исходит тёмное вещество, после чего оно рассеивается около звезды.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде», — отметили учёные в публикации.

Они объяснили, что такой визуальный эффект даёт нейтральный водород, способный почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

4 января учёные зафиксировали пять вспышек на Солнце класса М и ещё две самого высокого уровня — Х. Это явление приводит к выбросам солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, провоцируют на планете магнитные бури.

Первую в 2025 году вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце 3 января. Ученые отметили, что процесс выделения энергии наблюдался 25 минут.