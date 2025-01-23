Анапа, Краснодарский край, 23 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Отели и лагеря Анапы намерены ждать туристов летом 2025 года, несмотря на разлив мазута на Черноморском побережье. Об этом стало известно 23 января.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что, несмотря на то что к лету пляжи могут не открыться, отельный бизнес настроен оптимистично и уже готовится к возможным сценариям.

«Сейчас нам нужно не разводить панику, а готовиться к плану Б. Нам нужно сделать всё, чтобы сюда можно было приехать, и мы готовы создавать для этого условия», — заявил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артём Гаврилов.

Кроме того, сообщается, что благодаря ежедневной работе волонтёров и жителей Кубани, очищающих побережье Анапы от мазута, на данный момент пляжи выглядят чисто.

«Уже сейчас последствия от разлива мазута на пляжах едва ощутимы. На нашей части побережья нет запаха мазута и видимых следов», — сообщила директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина в беседе с РБК.

Тем не менее агентство сообщает, что мазут проник глубоко в песок и достать его сможет только техника. Кроме того, на ситуацию могут повлиять и погодные условия: во время шторма море может выносить на берег мелкие фракции мазута, а при повышении температуры морской воды побережье могут ожидать новые выбросы осевшего на дне топлива.

Как передавало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате аварии произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани. Он заявил, что с загрязнением справятся в ближайшее время. Кроме того, 16 января Роспотребнадзор провёл выборочные исследования рыбы в Чёрном море, которые показали, что загрязнения нефтепродуктами удалось избежать.

9 января президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами. Глава государства выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.