Берлин, 23 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. На заводе американского автопроизводителя Tesla в Берлине появилась проекция фотографии мультимиллиардера Илона Маска с жестом, похожим на нацистское приветствие, который он показал после церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Соответствующие кадры в четверг, 23 января, появились в интернете.

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Проекция также сопровождалась словами «Хайль Тесла».

По информации журнал Newsweek, акция была проведена левыми активистскими группами Led By Donkeys из Великобритании и Center for Political Beauty из ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января мультимиллиардер выступил на параде после инаугурации Трампа. Во время своей речи он после слов о том, что его сердце с американцами после недавних президентских выборов, показал жест, напоминающий приветствие нацистов.

Часть пользователей интернета сочла этот жест Маска прямой отсылкой к римскому приветствию, использовавшемуся нацистами, однако из них некоторые посчитали, что предприниматель показал «салют Беллами», до 1942 года применявшийся во время клятвы верности флагу США.

Сам бизнесмен 21 января ответил критикующим его после неоднозначного жеста, что нападки в духе «вы все Гитлеры» ему надоели. Маск также намекнул на то, что связанная с его жестом критика может быть частью информационной кампании Демпартии против него из-за того, что миллиардер перешёл в лагерь республиканцев.