Москва, 23 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российский боец Ильфат Гарипов в зоне спецоперации устроил засаду украинской диверсионной группе и заставил её бежать. Об этом 23 января сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум

Находясь на наблюдательном посту, рядовой Гарипов заметил в сумерках движение диверсионной группы. Украинские военные шли к российским позициям. Боец решил устроить противнику засаду и, грамотно используя условия местности для укрытия, оборудовал место для стрельбы.

«После того как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Ильфат Гарипов начал вести по ним стрельбу», — сообщили в ведомстве.

Оказавшись в засаде, диверсанты понесли большие потери в первые же минуты боя. Они бежали, бросив своих раненых.

Минобороны также сообщило о подвиге другого бойца — рядового Ивана Котягова, который на автомобиле «Урал» вёз боеприпасы и попал под миномётный обстрел ВСУ. Военный, умело маневрируя, вывел машину из-под вражеских снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, с другой диверсионной группой ВСУ справился младший сержант Илья Лукашов, устроив засаду. Диверсанты понесли потери и бежали, попав под обстрел.

Доброволец из Перми рассказал, как он в зоне СВО четыре дня добирался до сослуживцев с обмороженными ногами. Ему пришлось перебираться по болоту. Чтобы не погибнуть под ударами дронов ВСУ, он прикрывался телами погибших бойцов.