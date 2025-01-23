Москва, 23 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Результаты совместного исследования «Сбера» и компании «Технологии доверия» (ранее — PwC в России) о ключевых трендах развития процессной аналитики представили на конференции Sber process mining. Эксперты выделили пять основных трендов, которые будут влиять на российский рынок process mining (далее — PM) в условиях ускорившегося импортозамещения и развития отечественных решений.

Пресс-служба Сбера Эксперты назвали ключевые тренды процессной аналитики в России

Process mining — это инструмент анализа бизнес-процессов на основе их цифровых следов в информационных системах. Он помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. «Сбер» развивает собственную low-code платформу process mining. Эту технологию в банке применяют с 2018 года. Финансовый эффект от её использования уже превысил 21 млрд рублей. В 2023 году платформу начали использовать и в других организациях.

Первый тренд, который выделили эксперты, — это переход к аналитике в реальном времени. В отличие от традиционной, она работает с данными, полученными в настоящем, что позволяет анализировать процессы без существенной задержки. Это важно, поскольку повышаются требования к скорости реагирования на отклонения процесса от ожидаемого или выявления сбоев.

Эксперты также отметили развитие и кастомизацию process mining с низким уровнем кодирования (low-code). Технологии low-code позволяют настраивать РМ-решения и анализировать процессы сотрудникам без навыков программирования. В условиях дефицита кадров на рынке процессной аналитики это дает дополнительные конкурентные преимущества компаниям.

Как следует из данных исследования, растет значение вопроса конфиденциальности данных и этики. С увеличением использования process mining будут разработаны дополнительные правила и стандарты для обеспечения ответственного и этичного использования собранных данных. Компании будут инвестировать в надежные системы управления данными и ужесточать контроль над безопасностью и конфиденциальностью данных. По оценке экспертов, это приведет к росту спроса на формат лицензий on-premise и частных облаков.

Растет и интеграция РМ со смежными направлениями аналитических инструментов. Использование таких технологий, как AI, ML, NLP, Task mining, Product mining, RPA, BPM, Data Mining, дополняет и улучшает результаты анализа процессов благодаря повышению скорости и качества обработки данных.

Эксперты также отметили расширение текущих и освоение новых областей внедрения РМ. Поскольку сложные многоуровневые процессы присутствуют практически в каждой отрасли, Process Mining будет внедряться повсеместно.

Старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что process mining — это инструмент с огромным потенциалом. «Мы в «Сбере» активно используем его сами и помогаем нашим корпоративным клиентам внедрять PM, чтобы повышать эффективность своей работы: снижать длительность процессов и трудозатраты, повышать качество обслуживания», — подчеркнул Скворцов.

По его словам, более 40 компаний в России и СНГ применяют PM-платформу «Сбера», а объём рынка и качество российских решений в этой сфере быстро растут. «Помимо пяти ключевых трендов отмечу также тенденцию к консолидации рынка, улучшению качества интерфейсов PM-инструментов, переход на облачные решения, использование процессной аналитики для достижения целей устойчивого развития и интеграцию PM в анализ внешних процессов для повышения качества клиентского сервиса (Customer Journey Map)», — добавила партнёр технологической практики компании «Технологии доверия» Анастасия Кабаева.