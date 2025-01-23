Москва, 23 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Количество гостей кинопарка «Москино» с начала года превысило 100 тысяч. Посетители площадки 30 тысяч раз прокатились на тюбинговой горке и более 10 тысяч раз — на арендованных коньках. Фильмы в кинотеатре «Москино кинопарк» посмотрели почти семь тысяч человек.

Кинопарк Москино

В парке сказок гости катались на лыжах по лесной территории площадки и участвовали в квест-прогулке «Дорога ведет». Около хромакея состоялась анимационная программа с зимними играми—играми в снежки и соревнованиями в снежных метаниях. А в новогоднем квесте «Фабрика Деда Мороза» поучаствовали более трех тысяч человек.

На центральной площади проходил фестиваль «Путешествие в Рождество». Там гости могли согреться зимними горячими напитками и угощениями. Здесь также прошли показы иммерсивного спектакля для детей «12 месяцев». Для гостей выступили кавер-группы и отечественные исполнители — Михаил Панферов, Анна Сизова и Вадим Евтеев.

Дети прочитали более 10 тысяч стихотворений для Деда Мороза. Самым популярным стало известное по школьной программе произведение «Берёза» Сергея Есенина.

С начала года в кинопарке провели более 100 различных мастер-классов. В шале «Креативный цех» на центральной площади прошли занятия по операторскому, актерскому мастерству, танцам и вокалу. В зимней мастерской дизайна состоялись мастер-классы, на которых дети декорировали подарочные наборы, часы-будильник и электропоезд в стиле любимых мультфильмов, а также делали ёлочные игрушки в стиле мультфильма «Зима в Простоквашино».

В «Театре Гонзаги» шли спектакли для всей семьи. Гости увидели иммерсивную постановку «Конфетный период» и акробатический спектакль коллектива De-Facto Show, познакомились со сказочными героями и поучаствовали в интерактивных играх. Артисты кукольного Театра села показали спектакли «Мороз, Красный Нос» и «Сказ о богатыре». Мероприятия посетили около пяти тысяч человек.

В декорации «Городской дворик» состоялись постановочные съемки по мотивам сказки «Морозко» и «Варвара-краса, длинная коса», комедий «Девчата» и «Джентльмены удачи», а в декорации «Центр Москвы» — в иммерсивном спектакле «12 стульев». В съемках поучаствовали более четырех тысяч человек, которые получили на память видеоролики со съемок.

Одним из самых популярных семейных мероприятий стал спектакль «Соборная площадь». За время новогодних каникул его посмотрели более четырех тысяч человек. В нем принимают участие известные актеры театра и кино: Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Елена Захарова, Валерий Николаев и другие.

В кинотеатре «Москино кинопарк» зрители посмотрели картины «Партенопа», «Быть лучше: История Робби Уильямса», «Иван-царевич по словарю и Серый Волк» и «Новогодние истории зверушек».

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен первый этап развития: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт «Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».