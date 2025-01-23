Лондон, 23 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Украинские чиновники ожидают от западных союзников отправки до 50 тыс. миротворцев в качестве гарантии безопасности при урегулировании конфликта. Об этом 23 января написала газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

В материале указано, что европейские страны могут послать своих военных на Украину, потому что у них не хватает денег на помощь стране. Развёртывание войск для миротворческих целей может стать выгодной альтернативой бессрочной военной поддержки, которая обходится в миллиарды долларов.

По данным издания, вопрос отправки иностранного контингента обсудят при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в феврале.

Ранее, 23 января, Financial Times заключило, что западные союзники не смогут отправить на Украину 200 тыс. своих военных, как того попросил глава киевского режима Владимир Зеленский. Издание подчеркнуло, что даже сам факт отправки западных военных в зону боевых действий маловероятен.

Так, 21 января Зеленский заявил, что Украине потребуется минимум 200 тыс. миротворцев после завершения боевых действий с Россией. Он назвал это гарантией безопасности для своего государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров, и потому сейчас рано об этом говорить. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия. Он подчеркнул, что украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.