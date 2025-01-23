Москва, 23 января, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Новому президенту США Дональду Трампу не стоит пытаться говорить с Россией с позиции силы — это просто бессмысленно. Об этом вечером 22 января заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается, исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счёт этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — привело его слова «РИА Новости».

Шеремет уточнил, что новый глава Белого дома может прекратить военную конфронтацию в зоне украинского конфликта, но пока с его стороны не было никаких конкретных предложений, были только громкие заявления и призывы.

По словам депутата, Трамп является умным политиком, понимающим, что у России и США имеется много точек соприкосновения.

«Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир [должен] вернуться в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января американский лидер пригрозил России новыми санкциями в отношении её экспорта, если Москва не прекратит спецоперацию на Украине. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, и предпочтительнее первый вариант развития событий.

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев 23 января назвал ошибочной и тупиковой стратегию Трампа, решившего говорить с Россией на языке ультиматумов. По его словам, сейчас в заявлениях главы Белого дома проглядывает некая имитация открытости, откровенности и угроз вместо серьёзных позиций.

Президент России Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам с США по урегулированию кризиса на Украине, однако такой диалог должен быть направлен не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Помимо этого, нужно устранить причины, приведшие к конфликту, и учесть законные интересы России.