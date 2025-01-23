Москва, 23 января, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Из-за перехода к новому миропорядку 2025 год не будет спокойным. Об этом 23 января заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Александр Щербак/ТАСС Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Он отметил, что развитие событий в этом году во многом зависит от способности региональных и глобальных игроков сохранить здравый смысл и выдержку.

В настоящее время происходит переход от однополярного к «новому, справедливому миропорядку», считает глава СВР.

«И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», — процитировало Нарышкина «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 января заявил, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о котором часто упоминает президент США Дональд Трамп, а в развитии и процветании всех стран. Ещё одним доказательством многополярности современного мира Медведев назвал разговор, который состоялся 21 января между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньппином.

Лидеры России и Китая в ходе переговоров выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира.