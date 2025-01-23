Москва, 23 января, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе проверок пока не выявила признаков сговора между производителями сливочного масла на фоне роста цен продукции. Об этом 23 января сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

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«Если какие-то нарушения будут обнаружены в рамках поверки, безусловно, будут приняты меры антимонопольного законодательства. Но предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Шаскольский пояснил, что у продукта растёт себестоимость, также на повышение цены влияет ряд других экономических факторов.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября прошлого года СМИ писали, что в России на 49% вырос спрос на предметы для изготовления масла в домашних условиях. Как сообщалось, интерес к маслобойкам возрос из-за роста цен на магазинное сливочное масло.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил 23 октября, что власти будут контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Он уточнил, что для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и меры в рамках «объединённой» субсидии.

Позднее ввозить сливочное масло в страну начали Турция и ОАЭ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тыс. тонн продукции. Указанная мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 15 июня текущего года.

Антикартельные проверки производителей сливочного масла ФАС начала в декабре. Они проводились в отношении компаний-производителей в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий высказал в беседе с ИА Регнум предположение, что повышение цен в России связано с ростом цен на производство этого продукта. По его словам, цены на молоко также увеличились до исторического максимума.