Женева, Швейцария, 23 января, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить НАТО триллионы долларов. Об этом 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что НАТО очень дорого обойдётся восстановление сдерживающих сил Запада.

«Если Украина проиграет, то восстановление сдерживания со стороны НАТО будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас», — заключил генсек НАТО.

Рютте отметил, что союз должен меньше говорить о перемирии и увеличить военную поддержку Украины, чтобы не допустить завершения боевых действий на условиях России. Он добавил, что это не просто европейский конфликт — по его мнению, проблема носит геополитический характер.

Ранее, 23 января, генсек НАТО заявил, что помощь Украине нужно не сокращать, а наращивать, потому что ситуация на фронте сейчас складывается не в пользу украинской стороны: он указал, что сейчас конфликт развивается по «неправильной» траектории.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон думает над вопросом дальнейших поставок вооружения Киеву. При этом он добавил, что «поймёт, как всё складывается», после общения с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. Он подчеркнул, что поставки оружия киевскому режиму лишь указывают на участие стран НАТО в украинском конфликте.