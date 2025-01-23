ДНР, 23 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» приступило к насильственному вывозу детей из Красноармейска (украинское название — Покровск) из-за риска сдачи города на фоне продвижения Вооружённых сил России. Об этом в четверг, 23 января, рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

По его словам, до недавнего времени Киев принуждал семьи с детьми к выезду.

«Сейчас эта процедура носит характер похищения детей. Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят», — указал собеседник агентства.

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