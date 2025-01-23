Москва, 23 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Шансы российских хоккеистов вернуться на турниры Международной федерации хоккея (IIHF) в 2025 году являются высокими. Об этом 23 января заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

По словам Родниной, сейчас процесс возвращения российских игроков на международные турниры ведётся активнее, чем это было ранее.

«Думаю, что многие федерации по хоккею чувствуют отсутствие российских хоккеистов. Считаю, шанс на положительное решение достаточно высок», — процитировало её слова издание «ВсёПроСпорт».

Как сообщало ИА Регнум, главный тренер хоккейного клуба СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг 26 декабря 2024 года назвал грядущий на тот момент приход администрации президента США Дональда Трампа к власти возможным условием возвращения спортсменов из РФ на международные соревнования. По словам специалиста, снятие персональных санкций с него стало бы хорошим событием не только лично для него, но и для всей страны.

IIHF в феврале прошлого года продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Причиной этого было названо то, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно.