Москва, 23 января, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о непризнании новых территорий России являются бредом человека, оторванного от реальности. Об этом 23 января заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Россия не нуждается в признаниях Зеленским её новых территорий. Он не та фигура, чтобы влиять на события, он продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею», — отметил он.

По словам депутата, мир осознаёт, что даже после окончания спецоперации наладить отношения с Украиной быстро не удастся.

«Зачастую, как показывает история человечества, после фанатика к власти приходят прагматики, а вот с ними можно разговаривать, а значит и спорные вопросы закрыть», — добавил Белик в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 22 января Зеленский заявил, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России. Любую попытку переговоров на равных условиях он назвал поражением для Украины и заявил, что вести диалог с Россией по урегулированию конфликта Киев будет только с позиции силы.

12 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе Крыма. Он добавил, что понимание ситуации начало приходить к политикам по всему миру.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.