Краснодар, 23 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Семью школьника, напавшего с ножом на сверстников в Краснодаре, выдворили из России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судебные приставы Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю в соответствии с решением суда отправили семью в Армению», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Там напомнили, что решение о выдворении принял Прикубанский районный суд Краснодара. Правоохранители 18 января сопроводили их до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах, после чего посадили на самолёт до Армении.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря четверо несовершеннолетних попали в больницу после нападения в школе посёлка Российский. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался один из учащихся.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с инцидентом. 11 декабря суд не стал арестовывать злоумышленника, но ограничил его в передвижении и запретил ряд действий. Подростка также обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.