Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 10:59 — ИА Регнум. НАТО необходимо увеличивать, а не сокращать военную помощь Киеву, чтобы изменить траекторию украинского конфликта, которая сейчас складывается «неправильно». Об этом 23 января заявил генсек альянса Марк Рютте.

Nicolas Tucat/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить», — отметил он в ходе дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По утверждению Рютте, у украинского конфликта «геополитическое» значение, а потому всем западным странам необходимо участвовать в поддержке киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву. При этом он добавил, что «поймёт, как всё складывается» в этом вопросе, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день Трамп подписал указ, который на 90 дней приостанавливает оказание помощи Украине и другим странам. Отмечалось, что индустрия и бюрократия иностранной помощи США на данный момент не отвечают национальным интересам и часто противоречат их ценностям.

Американская газета The Washington Post написала, что Украина может не пережить ещё один год вооружённого конфликта на фоне потерь и нехватки живой силы в украинской армии. По словам автора публикации, ведущиеся российскими военными боевые действия сейчас дошли до «переломного момента».