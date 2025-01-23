Москва, 23 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. В Москве суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 года лишения свободы. Об этом 23 января сообщила прокуратура в своём Telegram-канале.

Александр Кряжев/РИА Новости Янина Соколовская

Ей вменяют публичное распространение под видом достоверных публикаций заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), совершённое по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо заключения, суд запретил ей администрировать сайты в течение четырёх лет.

14 октября прошлого года Соколовскую объявили в международный розыск. Перед этим она скрылась от правоохранителей РФ в Эстонии. Следствие направило ходатайство о её аресте, заявив, что она прячется от правосудия.

Уголовное дело против журналистки возбудили 26 июля 2023 года. Причиной стали посты 2022 года в её Telegram-канале, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения в зоне проведения спецоперации.

В 2014 году украинская журналистка встала на сторону госпереворота на Украине. Она неоднократно участвовала в российских шоу на телевидении. В 2019 году ведущийСергей Михееввыгнал Соколовскую из студии во время программы «Кто против?» после её оскорбительного высказывания о погибших в одесском Доме профсоюзов.