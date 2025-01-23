Украинскую журналистку Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии
Москва, 23 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. В Москве суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 года лишения свободы. Об этом 23 января сообщила прокуратура в своём Telegram-канале.
Ей вменяют публичное распространение под видом достоверных публикаций заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), совершённое по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо заключения, суд запретил ей администрировать сайты в течение четырёх лет.
14 октября прошлого года Соколовскую объявили в международный розыск. Перед этим она скрылась от правоохранителей РФ в Эстонии. Следствие направило ходатайство о её аресте, заявив, что она прячется от правосудия.
Уголовное дело против журналистки возбудили 26 июля 2023 года. Причиной стали посты 2022 года в её Telegram-канале, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения в зоне проведения спецоперации.
В 2014 году украинская журналистка встала на сторону госпереворота на Украине. Она неоднократно участвовала в российских шоу на телевидении. В 2019 году ведущийСергей Михееввыгнал Соколовскую из студии во время программы «Кто против?» после её оскорбительного высказывания о погибших в одесском Доме профсоюзов.