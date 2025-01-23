Москва, 23 января, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Продукция производителей зефира «Лянеж» и «Белёвский зефир» не прошла проверку по показателям безопасности. Об этом 23 января сообщили в Роскачестве.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Всего специалисты исследовали 20 торговых марок. Проверки прошли после сообщения о массовом отравлении россиян зефиром «Жизель» с мальтитом. Однако версия об опасности продукции не подтвердилась. Сахарозаменитель содержался лишь в тех позициях, где его указывали в составе с необходимыми предупреждениями.

«Некоторые проблемы были в микробиологических показателях. В продукции «Белёвский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург) обнаружено незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)», — процитировали пресс-службу «Известия».

Кишечную палочку, сальмонеллу, дрожжи и плесень не обнаружили ни в одном из образцов.

Отмечается, что управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Тульской области уже предупредили двух производителей о недопустимости нарушения обязательных требований. В ООО «Белёвская пастила» отчитались о разработке плана корректирующих мероприятий для усиления санитарного режима. Он был оперативно выполнен.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября в ряде СМИ появились сообщения, что россияне начали массово жаловаться на отравление зефиром «Жизель», приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Зефир производят на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где делают зефир «Классический» из «ВкусВилла», которым 13 октября отравились несколько десятков россиян.

Роспотребнадзор устроил выездную проверку на заводе «Сокол». В продукции было превышено количество диоксида серы в четыре раза, из-за чего у потребителя могли возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме того, на фабрике обнаружили 17 тонн продукции, промаркированной будущими датами.

Кондитерская фабрика «Сокол» назвала утверждения о том, что её продукция могла быть причиной массовых отравлений, ложью. Дирекция предприятия заявила о намерении судиться из-за подобных публикаций.