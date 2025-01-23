Балашиха, Московская область, 23 января, 2025, 10:47 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе утром 23 января охранник задержал на территории школы 10-классника, который принёс из дома кухонный нож и топорик. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Виталий Аньков/РИА Новости

«На входе в школу в Балашихе охранник нашёл у 10-классника в портфеле кухонные нож [длиной] 10 см и топорик для мяса», — процитировал представителя экстренных служб ТАСС.

Юноша объяснил, что нёс эти предметы своей бабушке и якобы забыл выложить их. Силовики устанавливают цели использования школьником топорика и ножа.

Как передавало ИА Регнум, в Курске 10 января в школу ворвался 16-летний подросток в балаклаве. В руках него был молоток. Вбежав в здание, школьник ударил молотком по окну в коридоре, затем разбил стекло входной двери и выбежал на улицу. Охранник преследовал его, но подросток убежал. У входа в школу была найдена оставленная им сумка с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига.

Юношу оперативно задержали. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).