Москва, 23 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Объём российского рынка process mining (PM) в 2024 году составил порядка 900 млн рублей. Такие данные были представлены на конференции Sber process mining, посвящённой развитию процессной аналитики. По оценкам экспертов «Сбера» и компании «Технологии доверия», рынок PM продолжит расти.

Пресс-служба Сбера «Сбер»: российский рынок process mining достиг 900 млн рублей

Как заявил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов, рынок процессной аналитики в России динамично развивается. «Увеличивается спрос на PM-решения, расширяется сфера их использования, цифровизируется всё больше процессов, да и сами инструменты process mining стремительно совершенствуются, давая новые возможности бизнесу», — отметил он. Скворцов подчеркнул, что сегодня основную часть рынка PM занимает крупнейший бизнес, но process mining всё чаще применяют крупные и средние компании, а также государственный сектор. По словам эксперта, «российские решения уже сейчас позволяют сократить длительность бизнес-процессов вплоть до 50% и вдвое снизить трудозатраты».

Согласно результатам совместного исследования «Сбера» и «Технологий доверия», сейчас 45% российских компаний планируют использовать РМ, что на 3% больше, чем год назад. Активнее всего о желании внедрить практики process mining заявляют финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, ретейл, предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«На данный момент компании в первую очередь применяют PM для оптимизации таких процессов, как управление закупками и заказами, взаимодействие с клиентами, производственные и ИТ-процессы. Но мы ожидаем существенного расширения областей применения данной технологии, что связано как с активной цифровизацией большинства процессов не только крупнейших, но и средних и небольших компаний, так и усложнением процессов», — уверена партнёр технологической практики компании «Технологии доверия» Анастасия Кабаева.

Process mining ­— это инструмент анализа бизнес-процессов на основе их цифровых следов в информационных системах, который помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. «Сбер» развивает собственную low-code-платформу PM с 2018 года.